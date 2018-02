Tocha passará por pontos perigosos do Rio Para os dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI) o problema com a Segurança Pública foi um dos principais responsáveis pela saída do Rio da disputa para ser a sede da Olimpíada de 2012, mas para os avaliadores do Comitê Organizador dos Jogos de Atenas (Athoc), esse item parece não influenciar tanto. Afinal, ao escolherem o percurso da Tocha Olímpica pelas ruas da cidade, eles privilegiaram não só as "belezas cariocas" mas também regiões de conflitos entre traficantes, como o Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte. A passagem da Chama Olímpica pelo Rio, no dia 13, percorrerá 19 bairros, ao longo de 49 quilômetros. No trajeto informado nesta quinta-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a prefeitura da cidade, a Tocha sairá do Maracanã, às 9 horas, e a primeira hora da corrida de revezamento será a mais delicada, já que o artefato passará pelos bairros da Tijuca, Rio Comprido e Cidade Nova. Somente nesta área, estão localizadas várias favelas onde conflitos entre traficantes são freqüentes, dentre elas, o Morro do Salgueiro, do Querosene e Turano. A diretora geral da Corrida do Revezamento, Marta Bartholomeu, explicou que a organização brasileira não exerceu influência na montagem do percurso. "Os técnicos da Athoc estiveram cinco vezes aqui para escolherem o trajeto. Nada tivemos com isso", contou a diretora geral. "Mas ficou claro que eles privilegiaram as belezas da cidade." De fato, nas sete horas restantes da corrida de revezamento, a Tocha Olímpica passará por alguns dos principais pontos turísticos do Rio, como o Sambódromo, os Arcos da Lapa, o Pão de Açúcar, a praia de Copacabana e o Aterro do Flamengo. A exceção onde estão maioria das ?belezas? cariocas é o trecho da rua São Clemente, em Botafogo, zona sul, local do Morro Dona Marta, outra favela de intensa atividade do tráfico. Sobre eventuais problemas com a segurança, os organizadores brasileiros se mostraram tranqüilos, principalmente, por causa da ?experiência da cidade em produzir mega-eventos?. Até o momento, cerca de 13 mil pessoas já foram envolvidas na passagem da Chama Olímpica pelo Brasil e esse número ainda aumentará substancialmente, porque não está incluído o contingente policial. "Vamos fazer deste evento a melhor resposta para aqueles que não acreditaram na capacidade do Rio de Janeiro", frisou o secretário municipal de Esportes, Ruy Cezar, durante a apresentação do percurso, no Aterro do Flamengo, nesta quinta-feira.