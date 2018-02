Tocha: Rio terá esquadrão anti-bombas Helicópteros, barcos e esquadrão anti-bombas estão no plano de segurança que o Rio preparou para a passagem da Tocha Olímpica pelas ruas da cidade, no domingo. No total, 2.340 pessoas foram destinadas para o setor, com o objetivo de evitar qualquer tipo de distúrbio, durante os 49 quilômetros do percurso e no show no Aterro do Flamengo, zona sul. A polícia militar, com 1.500 pessoas será a responsável pelo maior efetivo e utilizará um helicóptero, duas lanchas, além de carros, motos e cavalos. Apesar do contingente, o representante da instituição, o coronel Carlos Costa explicou que o revezamento da tocha não está sendo considerado o maior evento realizado pela cidade. Citou que a vinda do Papa João Paulo II, em 1997, ou a Eco-92 mobilizou um número maior de policiais. Ao longo do trajeto e no Aterro do Flamengo, 50 policiais civis farão uma revista para detectar a presença de bombas. Já a Polícial Federal atuará com 80 agentes, principalmente, na chegada da comitiva da Tocha Olímpica no Aeroporto Internacional Tom Jobim e na base aérea do Galeão. Três embarcações da marinha, com 30 militares, 200 guardas municipais, além de 480 bombeiros, completam o contingente destinado à segurança. A estimativa dos realizadores é a de que somente o show no Aterro do Flamengo reúna cerca de 500 mil pessoas. Além das pessoas envolvidas diretamente na segurança, a passagem da tocha conta com a participação de outras 13 mil, que trabalham na organização do evento. A estimativa é a de que a corrida de revezamento comece às 9 horas e termine às 16h45. O show no Aterro do Flamengo terá início às 15 horas e terminará às 19 horas.