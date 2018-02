Tocha volta à sede do COI após 56 anos A tocha olímpica volta à sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) depois de 56 anos. Nesta quinta-feira, a tocha, que já percorreu várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro, chegou à Lausanne, na Suíça, e foi conduzida até pelo presidente do COI, o belga Jacques Rogge, de 62 anos. Antes de chegar ao COI, a tocha passou por Genebra, onde fez uma parada na sede da ONU. Rogge, que correu por 600 metros com a tocha, lembrou que pela primeira vez o símbolo olímpico percorreu os cinco continentes. "Todos estão carregando a tocha como um símbolo de união", afirmou o presidente do COI, que nos anos 70 participou dos Jogos Olímpicos como iatista. A primeira viagem da tocha olímpica ocorreu às vésperas dos Jogos de 1936, em Berlim. Na época, o trecho entre a Grécia e a Alemanha foi considerada como mais uma estratégia de propaganda nazista. Mas desde então, a tradição foi mantida. Neste ano, a tocha já foi carregada por 1,5 mil quilômetros e percorreu 78 mil quilômetros em um avião fretado especialmente para o evento.