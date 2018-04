'Todas as seleções estão com o Zé Mané'

Andres Sanchez terá autonomia para contratar ou demitir técnicos e auxiliares de todas as nove seleções, masculina e feminina, que vai comandar. "Essas decisões agora passam a ser dele, que vai arcar com os ônus e as benesses do cargo", afirmou o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que tomou a decisão movido também por uma estratégia de defesa: Quer alguém para dividir "as pancadas" que, alega, vem levando ultimamente.

O presidente do Corinthians disse que foi surpreendido com a decisão de Ricardo Teixeira. "Todas as seleções masculina e feminina estarão no controle do Zé Mané aqui. A cabeça gira um pouco, mas ainda estou focado no Corinthians, minha paixão, minha vida. Espero sucesso nos últimos dois jogos e só assumo depois que deixar o clube, daí só falo da CBF. Fui surpreendido e não posso negar um convite de um amigo e virar as costas para a nação brasileira."

Decisão rápida. Teixeira contou que teve a ideia de contratar Sanchez no início da semana. Anteontem, telefonou para o dirigente corintiano e agendou o encontro de ontem na sede da CBF, no Rio. Não disse o que queria. O cargo de diretor de seleções será reeditado após 20 anos - o último que ocupou o posto foi Jorge Salgado, demitido da seleção em 1991. Antes, o ex-presidente do Vasco Eurico Miranda desempenhou o mesmo papel.

Teixeira contou que não conversou ainda com Sanchez sobre valores. É provável que o salário do novo dirigente da CBF fique em torno de R$ 50 mil mensais. "Vamos ter cinco anos seguidos com competições de ponta para o futebol e estava na hora de ter alguém para coordenar isso", declarou Teixeira.

Ele se referia aos Jogos de Londres, em 2012, à Copa das Confederações, no ano seguinte, ao Mundial no Brasil, à Copa América, em 2015, e à Olimpíada do Rio, em 2016.

Conhecimento. Para o presidente da CBF, um dos principais atributos de Sanchez é o conhecimento dos bastidores do futebol. "Conhece perfeitamente bem isso, foi chefe da nossa delegação na Copa de 2010 e faz um trabalho fantástico num dos grandes clubes do Brasil."

Sanchez não sabe se vai levar outras pessoas para a CBF. Quer se debruçar sobre o planejamento da entidade para os próximos anos a fim de começar "a suar a camisa". "Não adianta me perguntarem sobre meus projetos. Fiquei sabendo da novidade há pouco", disse. No meio da entrevista, Teixeira telefonou para Mano e entregou o celular a Sanchez. "Obrigado, depois conversamos com calma", disse.

Ao ser indagado sobre o técnico ideal da seleção para 2014, Sanchez respondeu rapidamente. "Mano Menezes é o técnico da seleção." Mas, à repetição da pergunta, se Mano é nome certo para 2014, o diretor de seleções deixou no ar uma interrogação sobre a permanência do treinador. "Ninguém sabe o dia de amanhã." / COLABOROU FÁBIO HECICO