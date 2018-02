Todas contra a queniana Timbilili

Lucélia Peres, Marizete Rezende e Maria Zeferina Baldaia compartilham semelhanças. Além de terem sido as últimas brasileiras campeãs da São Silvestre (2006, 2002 e 2001, respectivamente), admitem que não disputarão a prova de hoje no auge da forma física. Por isso, elegem, em coro, a adversária a ser batida: é a queniana Alice Timbilili, de 24 anos, 9ª colocada no Mundial de Corridas de Rua, na Itália, que pode atrapalhar o bicampeonato delas. Lucélia, atual campeã da prova, sofre com uma inflamação na planta do pé. Fez testes e diz que tem condições de competir. "Infelizmente, foi um tropeço de última hora", afirma a atleta, bronze nos 10 mil metros no Pan do Rio. Já Marizete e Maria Zeferina não conseguiram repetir os bons resultados do início da década por problemas crônicos no nervo ciático. "É normal sentir dor, já estou acostumada. Se isso não me atrapalhar, quero correr forte", diz Marizete, vencedora em 2002. Diante deste cenário, é a alagoana Marily dos Santos, de 28 anos, que chega para a prova como a brasileira em melhores condições físicas. Pode - e quer - surpreender. "Nunca tive problemas com contusões e estou me sentindo muito bem", diz a corredora, que fugiu de casa para poder se dedicar ao esporte e, neste ano, já se sagrou bicampeã do Circuito Brasileiro de Corridas de Rua. CALOR, ALIADO OU INIMIGO? A queniana Alice Timbilili não concorda muito com o rótulo de favorita. "Acho que todas as atletas do Quênia estão em condições de ganhar a prova, apesar de não conhecermos o percurso", despista. Além disso, afirma que o calor pode atrapalhar o desempenho de todas. Justamente por conta das altas temperaturas, a largada feminina passou das 15h15 para as 16h30. O que não deve aliviar, porém, o calor. Para Marizete Rezende, o termômetro nas alturas será o aliado para que as brasileiras tentem superar as quenianas - Chemtai Rinotokei e Eunice Jeptoo também aparecem como favoritas. "Só um calor de 40º C pode nos dar maiores chances de ganhar das quenianas, que são muito fortes." Para Marily, temperatura não influencia o desempenho. "Se é o seu dia, pode chover ou sair um sol de rachar, que isso não faz diferença." Já Lucélia Peres torce para uma temperatura amena. "Fisiologicamente, calor não é bom para ninguém."