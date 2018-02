Todos querem muito dinheiro para acertar O Palmeiras revive com a Traffic problema semelhante que teve durante a parceria com a Parmalat: alta nos preços dos contratos. O técnico Vanderlei Luxemburgo trata pessoalmente com empresários e jogadores. Está atrás do atacante Alan Kardec, do Vasco, e de pelo menos outros dois reforços. E tem reclamado dos altos valores pedidos para assinar com o Palmeiras. O único contratado até agora é o atacante Alex Mineiro.