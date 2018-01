Tom Boonen assume a liderança da Volta da França O belga Tom Boonen assumiu a liderança da Volta da França ao terminar em quarto lugar na etapa realizada nesta terça-feira, que teve 216 quilômetros de extensão e cruzou três países - começou em Esch-sur-Alzette, em Luxemburgo, atravessou a Bélgica e chegou a Valkenburg, na Holanda. Boonen chegou no pelotão, a cinco segundos do vencedor da etapa, o alemão Mattias Kessler, que está em décimo na classificação geral. O líder anterior, o norueguês Thor Hushovd, caiu para o quarto lugar no geral, depois de chegar no segundo pelotão. "Estava me sentindo bem e sabia que tinha chance de vencer", disse o alemão, que tomou a ponta na subida antes da reta de chegada. A etapa foi marcada pelo acidente que tirou da prova o espanhol Alejandro Valverde, que sofreu fraturas múltiplas na clavícula depois de uma queda. Vice-campeão mundial de estrada, ele estava em sétimo lugar no geral depois da segunda etapa, ele se envolveu num acidente a 20 quilômetros da chegada. Ele era considerado um dos favoritos ao título desta edição. "A estrada estava muito perigosa, alguém brecou forte e ele caiu", contou Oscar Pereiro, companheiro de Valverde na equipe Caisse d´Epargne. "Isso acabou com as esperanças de nossa equipe." Os cinco primeiros colocados na terceira etapa: 1.º Matthias Kessler (ALE) - 4h57min54 2.º Michael Rogers (AUS) - a 5 segundos 3.º Daniele Bennati (ITA) - a 5 segundos 4.º Tom Boonen (BEL) - a 5 segundos 5.º Erik Zabel (ALE) - a 5 segundos Classificação geral dos tempos após a terceira etapa: 1.º Tom Boonen (BEL) - 14h52min23 2.º Michael Rogers (AUS) - a 1 segundo 3.º George Hincapie (EUA) - a 5 segundos 4.º Thor Hushovd (NOR) - a 7 segundos 5.º Paolo Savoldelli (ITA) - a 15 segundos 6.º Daniele Bennati (ITA) - a 15 segundos 7.º Floyd Landis (EUA) - a 16 segundos 8.º Vladimir Karpets (RUS) - a 17 segundos 9.º Serhiy Honchar (UKR) - a 17 segundos 10.º Matthias Kessler (ALE) - a 17 segundos Classificação geral por pontos: 1.º Tom Boonen (BEL) - 67 pontos 2.º Daniele Bennati (ITA) - 66 3.º Robbie McEwen (AUS) - 65 4.º Thor Hushovd (NOR) - 62 5.º Erik Zabel (ALE) - 59 6.º Luca Paolini (ITA) - 57 8.º Oscar Freire (ESP) - 54 6.º Stuart O´Grady (AUS) - 43 9.º Michael Rogers (AUS) - 36 10.º Bernhard Eisel (AUT) - 36 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º Discovery Channel - 44h37min55 2.º CSC - a 1 segundos 3.º T-Mobile - a 2 segundos 4.º Caisse d´Epargne - a 7 segundos 5.º Gerolsteiner - a 18 segundos 6.º Phonak - a 26 segundos 7.º Lampre - a 37 segundos 8.º Saunier Duval - a 42 segundos 9.º Rabobank - 42 segundos 10.º Crédit Agricole - a 43 segundos