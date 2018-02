Tom Brady descarta se aposentar após derrota do Patriots no Super Bowl

Grande astro do New England Patriots, Tom Brady descartou a possibilidade de se aposentar da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, após ter sido derrotado junto com o seu time no Super Bowl 52 pelo Philadelphia Eagles, por 44 a 31, em Minneapolis, na final encerrada na madrugada desta segunda-feira (no horário de Brasília).

"Vão me ver jogando na próxima temporada. Não me imagino não jogando", afirmou Brady, de 40 anos de idade. "Entendo que estou no final de minha carreira, mas sei que há uma montanha maior para escalar no final", avisou o jogador, que tem contrato com o Patriots até 2019.

Brady acabou lamentando o fato de que teve uma tentativa de lançamento bloqueada nos minutos finais da partida por Brandon Graham, quando Derek Barnett recuperou a bola para o Eagles na sequência da jogada e deixou o seu time com uma mão na taça do Super Bowl. E, ao analisar o confronto, o astro admitiu que os adversários mereceram o título.

"Este é um jogo de equipe. O Eagles jogou uma partida melhor hoje. Eles mereceram vencer. É por isso que nós não fomos os campeões desta vez", reconheceu.