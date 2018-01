Tomas Berdych surpreende e elimina Rafael Nadal no Canadá O checo Tomas Berdych foi o responsável pela maior surpresa até agora no Masters Series de Toronto, no Canadá, com a vitória sobre o espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça-de-chave, por 6/1, 3/6 e 6/2, nas oitavas-de-final da competição. Na próxima rodada, Berdych, de 20 anos, vai enfrentar o francês Richard Gasquet, que eliminou o espanhol Fernando Verdasco por 6/0, 4/6 e 6/2. Também na rodada desta quinta-feira em Toronto, a revelação inglesa Andy Murray superou o veterano Carlos Moya por 6/2 e 6/4.