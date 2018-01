Tomazini é destaque no José Finkel Um duelo entre Marcelo Tomazini, do Minas Tênis Clube, e Eduardo Fischer, do Joinville Tênis Clube, foi o principal destaque do primeiro dia de finais do Troféu José Finkel (o Campeonato Brasileiro de Natação em piscina de 25 metros), nesta quarta-feira, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Nos últimos 50 metros, Tomazini passou o rival para ganhar a prova e bater o recorde sul-americano dos 200m, peito, baixando sua própria marca, com 2min10s47 (a anterior era de 2min10s79). Fischer foi segundo, com 2min11s34. Tomazini comemorou a rivalidade em uma prova em que o Brasil nunca teve tradição - as estrelas da natação brasileira têm sido, nos últimos anos, os nadadores do estilo livre. "Fico feliz por ver o nado peito crescendo. Poderemos puxar uma renovação, assim como Gustavo Borges e Xuxa (Fernando Scherer) puxaram o estilo livre e velocistas como Carlos Jayme, Edvaldo Valério e Nicholas Dias." Outro destaque desta quarta-feira foi o resultado de Renato Gueraldi, de 21 anos, do Pinheiros, que venceu os 50 metros, livre, em 22s14. Gustavo Borges, do mesmo clube, escorregou na largada e cometeu um erro na virada que comprometeram sua atuação - foi o oitavo colocado, com 23s25. Gueraldi derrotou o argentino José Meolans, que está nadando pelo Pinheiros e é o campeão mundial da prova - ficou em segundo lugar, com 22s15. Ricardo Cintra, da Unisanta, com 22s40, foi o terceiro. "É interessante ganhar a prova no Dia do Trabalho porque isso é fruto de um trabalho duro", afirmou Gueraldi. Nos 50 metros livre feminino, o ouro ficou com Paula Delalori (25s38), do Pinheiros. Bruno Bonfim, do Flamengo, foi outro destaque, ao quebrar a hegemonia do companheiro de equipe, Luiz Lima, octacampeão do Troféu José Finkel, nos 1.500 metros, livre. Bruno fez a prova em 15min10s16, seguido por Armando Negreiros (15min14s52), do Botafogo, e Luiz Lima (15min17s54). A ucraniana Olga Beresnyeva, pelo Minas, bateu o recorde do Troféu José Finkel nos 800 metros, livre, com 8min32s68. O recorde era de Nayara Ribeiro, do Iate Clube Bahia, que foi a segunda colocada nesta quarta-feira (8min35s38), com Monique Ferreira, do Flamengo, em terceiro (8min39s55). Saltos - No Clube Pinheiros, em São Paulo, será realizado, de quinta a domingo, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Saltos Ornamentais, seletivo para o Mundial Juvenil de Aachen (ALE), de 12 a 18 de agosto.