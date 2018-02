Tommy Haas conquista o título em Memphis O tenista alemão Tommy Haas conquistou neste domingo o título do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, que distribuiu US$ 690 mil em prêmios. Na final, ele derrotou o sueco Robin Soderling por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi o segundo título de Haas em Memphis, repetindo a conquista de 1999. ?Este torneio tem um lugar especial no meu coração?, disse o tenista alemão de 27 anos. Haas está em grande forma no começo desta temporada. Afinal, antes do título em Memphis, ele foi campeão do Torneio de Delray Beach, também nos Estados Unidos, no começo do mês. Fora isso, foram 17 vitórias e apenas 2 derrotas no ano - ambas para o suíço Roger Federer, o número 1 do mundo.