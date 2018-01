Tommy Haas derrota russo e conquista um título nos EUA O tenista alemão Tommy Haas venceu, neste domingo, o russo Dmitry Tursunov por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3 - e conquistou o título do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos, que serve de preparação para o US Open. Essa foi a segunda vez que o alemão ganhou a competição disputada na Califórnia e é o 10.º troféu, o terceiro somente nesta temporada, em toda a carreira. Na Croácia, o suíço Stanislas Wawrinka ganhou seu primeiro título na ATP ao ganhar o Torneio de Umag neste domingo. A vitória veio na desistência do sérvio Novak Djokovic durante o tiebreak do primeiro set. Quando vencia por 3 a 1, Djokovic sentiu fortes dores no ombro e teve que abandonar a partida e dar a taça para o rival suíço.