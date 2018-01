Tommy Robredo passa por tenista paraguaio na Índia Pelas quartas-de-final do Torneio de Tênis de Mumbai, competição indiana que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios, o tenista espanhol Tommy Robredo, número seis do mundo, não teve problemas para derrotar o paraguaio Ramón Delgado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1). Robredo, principal favorito ao título, precisou de aproximadamente 1h30 para passar pelo paraguaio. Agora, nas semifinais ele vai enfrentar o russo Dmitry Tursunov, cabeça-de-chave número quatro, que derrotou o inglês James Auckland por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Também foi 2 a 1, o austríaco Stefan Koubek surpreendeu ao derrotar o croata Mario Ancic, cabeça dois, pelas quartas-de-final, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em mais de duas horas de jogo. Koubek fará a semifinal contra o checo Tomas Berdych, que passou pelo alemão Bjorn Phau por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5.