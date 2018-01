Tommy Robredo se classifica no Torneio de Tênis de Mumbai Pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Mumbai, evento que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios, o tenista espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número um, sofreu nesta quinta-feira para eliminar o alemão Michael Berrer por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4. Robredo, que precisou de 1h51 para eliminar o alemão, vai enfrentar nas quartas-de-final o tenista paraguaio Ramon Delgado, que se classificou depois que o argentino Juan Martin Del Potro abandonou o jogo no segundo set, quando perdia por 4 a 1, por causa de problemas estomacais - Delgado já havia ganho o primeiro por 6/3. Outro favorito ao título de Mumbai, o croata Mario Ancic eliminou o italiano Stefano Galvani por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), depois de 1h47 de duelo. Ancic vai pegar nas quartas-de-final o austríaco Stefan Koubek, que derrotou o francês Nicolas Devilder por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Mais duas partidas acontecerão pelas quartas-de-final: o russo Dmtry Tursunov vai pegar o inglês James Auckland, enquanto o alemão Bjoern Phau enfrentará o checo Tomas Berdych.