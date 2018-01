Toney surpreende e vence Holyfield O ex-campeão mundial dos pesos pesados Evander Holyfield sentiu, na madrugada de domingo, o peso de seus 40 anos, quando experimentou, diante de James Toney, algo que só havia passado uma vez em sua longa e vitoriosa carreira: uma derrota por nocaute. Holyfield viu seu sonho de voltar a entrar na disputa daquele que seria seu quinto título mundial dos pesados no nono assalto, depois de receber vários golpes de Toney e ir à lona. Seu treinador, Don Turner, não teve dúvida: jogou a toalha. ?Tive de parar a luta porque não queria mais ver Holyfield machucado. Já vi quatro lutadores morrerem no ringue e não queria ver isso acontecer novamente?, disse Turner. Holyfield, no começo da luta, deu algumas esperanças a seus fãs, acertando alguns ganchos de esquerda e boas combinações em Toney. Mas foi só. O campeão mundial dos cruzadores James Toney, de 35 anos, a partir daí impôs a sua técnica e foi minando Holyfield. Depois da luta, ele reconheceu que pode encerrar a sua carreira, não procurando desculpas para a sua derrota: ?Toney foi melhor, bateu mais. Não soltei meus golpes como queria.? Já o vencedor procurou respeitar o adversário: ?Holyfield é um grande lutador, pelo qual eu tenho muito respeito, mas eu não podia deixar de golpeá-lo.? James Toney recebeu US$ 1,5 milhão, um terço a menos do que ganhou Holyfield. Mas ele espera que a vitória lhe renda agora bolsas mais cheias: ?Lutarei em qualquer lugar, contra qualquer um.?