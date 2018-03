Toney vence e tira o cinturão de Ruiz O norte-americano James Toney ganhou por pontos do então campeão John Ruiz, também dos Estados Unidos, e ficou com o título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe (AMB). A luta foi disputada na noite de sábado, no Madison Square Garden, em Nova York. Toney dominou o combate e chegou a derrubar Ruiz no 7º round. E a decisão dos juízes foi unânime: dois deram vitória a ele por 116 a 111 e o outro marcou 115 a 112. Com isso, seu cartel passa a ter 69 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Aos 36 anos, Toney já foi campeão mundial também entre os médios e os supermédios. Agora, nos pesados, ele sonha em unificar os títulos. ?Quero enfrentar (Vitaly) Klitschko?, disse o pugilista norte-americano, citando o ucraniano que detém o cinturão do Conselho Mundial de Boxe. ?Estou pronto para enfrentar qualquer um.?