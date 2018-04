Tóquio 2016 confia no meio ambiente para convencer COI

A equipe da candidatura de Tóquio para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 mostrou nesta terça-feira sua confiança no caráter ecológico e inovador de sua candidatura para convencer o Comitê Olímpico Internacional (COI) e frear o avanço de Chicago com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Veja também:

'O Rio não compete com Obama', diz Pelé

Obama esquenta lobby em disputa por Olimpíada

Falta de verba tira competição de natação do Rio

ESPECIAL - Tudo sobre as cidades candidatas

RIO 2016 - Mais sobre a campanha pelos Jogos

O COI escolhe nesta sexta-feira em Copenhague a sede dos Jogos de 2016. Além de Tóquio e Chicago, Rio de Janeiro e Madri estão na disputa.

"É bom que os chefes de Estado tenham interesse nestes eventos. Reconheço que a presença de Obama tem força, mas isso nos estimula ainda mais", admitiu hoje em entrevista coletiva o presidente do comitê da candidatura da capital japonesa, Ichiro Kono.

Kono destacou o trabalho em equipe da candidatura Tóquio 2016 e o apoio do primeiro-ministro do Japão, Yukio Hatoyama. O fato de os últimos Jogos Olímpicos terem sido realizados na Ásia (Pequim 2008) não prejudica Tóquio, já que o COI não tem uma política de rotação de continentes, motivo pelo qual a decisão sobre a sede olímpica em 2016 será decidida por "méritos", enfatizou Kono.

Segundo a equipe da candidatura de Tóquio, se a cidade for escolhida nesta sexta-feira pelo COI, os Jogos Olímpicos de 2016 serão os "mais verdes" da história e transformarão a capital do Japão em um modelo de metrópole que respeita o desenvolvimento sustentável.

A candidatura japonesa lembrou também o alto grau de inovação tecnológica de seu projeto, cujo maior exemplo é o primeiro ginásio que funciona exclusivamente com energia solar.

O fato de que o núcleo das instalações esportivas se encontre em um raio de oito quilômetros, a hospitalidade dos habitantes de Tóquio e seu compromisso com os Jogos - apesar do pouco apoio popular ao projeto, criticado no relatório do COI - foram outros dos pontos destacados pela candidatura de Tóquio.

Segundo Kono, o ensaio da apresentação oficial de Tóquio realizado ontem no palácio de congressos Bella Center, palco nesta sexta-feira da escolha final, foi "perfeito" e minimizou a suposta falta de emotividade.

"Não é que os japoneses não tenham emoções, mas não as expressamos da mesma maneira", afirmou o vice-presidente do comitê da candidatura Tóquio 2016, Tsunekazu Takeda.