Tóquio apresenta candidatura para sediar Olimpíada de 2016 A cidade de Tóquio apresentou nesta sexta-feira ao Comitê Olímpico do Japão (COJ) sua candidatura oficial para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela vai competir com Fukuoka. A cidade escolhida pelo COJ será indicada para o Comitê Olímpico Internacional (COI) e representará o Japão. Tóquio, que já conta com a experiência de haver organizado a Olimpíada de 1964, possui uma grande infra-estrutura esportiva. Segundo o projeto apresentado pela capital japonesa, as competições devem ocorrem em um raio de 10 km ao redor da cidade. Além disso, deve ser construído um novo Estádio Olímpico. O projeto oficial deve ser apresentado até o fim de junho. O COJ só vai escolher quem representará o Japão no dia 30 de agosto. O Rio de Janeiro também deve apresentar a sua candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. A escolha da sede será feita pelo COI no ano de 2009.