Tóquio diz que candidatura olímpica tem apoio popular

Tóquio, que sediou os Jogos Olímpicos de 1964 e terminou em terceiro lugar na votação para 2016, está competindo contra Istambul e Madrid. O COI escolherá a cidade que receberá as competições em 2020 através de uma votação secreta, em Buenos Aires, em 7 de setembro.

Istambul tem um índice de aprovação de 93%, enquanto Madrid está com 80%. Um dos pontos fracos de Tóquio na sua campanha para sediar os Jogos de 2016 foi a falta de apoio público.

Os organizadores acreditam que o entusiasmo com a candidatura vem crescendo desde que o Japão conquistou bons resultados na Olimpíada de Londres. "Sabemos que apoio do público foi um desafio para nós pela última vez", disse Tsunekazu Takeda, presidente da candidatura de Tóquio. "Por isso, estamos muito satisfeitos com este resultado muito forte".