Tóquio exibe logotipo de campanha por Jogos Olímpicos de 2020

TÓQUIO - Tóquio escolheu uma dos mais célebres flores do Japão, a de cerejeira, como símbolo de sua campanha para receber os Jogos Olímpicos de 2020. O comitê de candidatura da capital japonesa revelou o logotipo nesta quarta-feira e se tornou a primeira das seis candidatas à Olimpíada que será realizada daqui a menos de nove anos a apresentar o seu símbolo.

O logotipo é uma coroa de flores de cerejeira, que incorpora quatro cores dos tradicionais anéis olímpicos - vermelha, azul, amarela e verde -, além do roxo, que aparece com destaque em ícones culturais japoneses.

Os organizadores da candidatura de Tóquio disseram que a coroa significa eternidade, felicidade e um contínuo ciclo inquebrável, enquanto também simboliza a recuperação do Japão depois do violento terremoto, seguido por um tsunami, que destruiu parte do país em 11 de março deste ano.

"Acreditamos que o logotipo irá desempenhar um papel importante em nossa candidatura", afirmou Tsunekazu Takeda, presidente do Comitê Olímpico Japonês. "O logotipo será apreciado pelas pessoas do Japão e ao redor do mundo", acrescentou.

Tóquio, que recebeu os Jogos Olímpicos de 1964, também foi candidata à Olimpíada de 2016, mas o Rio de Janeiro acabou triunfando nesta disputa. Agora, na briga para abrigar a edição de 2020 da importante competição, a cidade japonesa lutará contra as candidaturas de Doha, Istambul, Madri, Roma e Baku (Azerbaijão).

As cidades apresentarão os planos de suas candidaturas ao Comitê Olímpico Internacional (COI) em fevereiro do próximo ano e a entidade irá eleger a sede vencedora em setembro de 2013.

A capital japonesa espera se tornar o palco da Olimpíada de 2020 também para servir de símbolo da recuperação do Japão contra o terremoto, seguido de tsunami, que provocou cerca de 20 mil mortes em março passado.