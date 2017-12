Tóquio promete concluir construção do estádio olímpico até 2019

Os organizadores japoneses disseram ao vice-presidente do COI, John Coates, durante um período de dois dias de encontros, que a data de conclusão será novembro de 2019 - a previsão inicial era janeiro de 2020. Ainda assim, o estádio não estará pronto para receber a Copa do Mundo de Rúgbi de 2019, que será disputada no Japão entre 20 de setembro e 2 de novembro.

Os trabalhos de construção do estádio precisaram ser postergados quando o governo abandonou um projeto anterior, retomando o processo para a fase de definição da proposta a ser escolhida. Como resultado, os organizadores da Copa do Mundo de Rúgbi tiveram que desistir de utilizarem o novo estádio nacional como palco principal do torneio.

Exceto pelo imbróglio com o estádio, Coates destacou que os preparativos de Tóquio para os Jogos seguem sem problemas. "Eu não acho que eu já vi uma cidade mais preparada, e estou preparado para reconhecer isso em relação a Sydney", disse Coates, que esteve envolvido na organização dos Jogos de Sydney, em 2000. "Quatro anos antes, nós não poderíamos estar mais feliz".

Cinco esportes adicionais foram propostos para entrar no programa dos Jogos de Tóquio: uma candidatura conjunta de beisebol e softbol, surfe, skate, caratê e escalada esportiva. Uma decisão final será tomada pelo COI em agosto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eles têm buscado locais potenciais para o surfe e outros na região metropolitana de Tóquio para a escalada e o skate", disse Coates. "Mas nós ainda não tomamos uma decisão", acrescentou o dirigente do COI.