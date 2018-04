Tóquio promete encantar COI para sediar Olimpíada de 2016

Os responsáveis pela campanha de Tóquio para sediar a Olimpíada de 2016 prometeram uma agitação contraria à paciência japonesa nas duas últimas semanas antes da votação de 2 de outubro que decide a próxima sede do evento. "Quem quer que tenhamos indagado no COI (Comitê Olímpico Internacional) acredita que a proposta de Tóquio é a melhor", disse à Reuters Ichiro Kono, presidente da campanha de Tóquio, nesta quinta-feira. "Agora precisamos mostrar a paixão que Tóquio tem. Sabemos que excelência técnica sem paixão não funciona, por isso vamos conversar com os membros do COI face a face e mostrar essa paixão."

Tóquio, que sediou a primeira Olimpíada asiática em 1964, enfrenta a competição de Chicago, Madri e Rio de Janeiro. Kono também fez um apelo público ao novo primeiro-ministro japonês, Yukio Hatoyama, para que compareça à votação do COI em Copenhague no mês que vem. A campanha de Tóquio tampouco descartou a presença do imperador japonês Akihito.

A vitória arrasadora de Barack Obama na eleição presidencial norte-americana foi vista como um reforço na candidatura de Chicago, seu berço político. O presidente vai enviar a primeira dama Michelle Obama a Copenhague para acompanhar a votação do COI. O Rio de Janeiro tem confirmado o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento na Dinamarca.

Tóquio aposta nas avaliações de seu mérito técnico por parte do COI e no fato de que 95% dos locais de competição estarão dentro de um raio de oito quilômetros.

Autoridades da cidade disseram na última coletiva de imprensa antes de partir para Copenhague que o apoio popular à campanha está perto de 80%.