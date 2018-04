Torben apresenta projeto para Volvo O Brasil vai começar neste mês a construção do barco que vai colocar o País na grande competição da vela mundial: a Volvo Ocean Race. Nesta quarta-feira, os velejadores Torben Grael e Alan Adler, mais o empresário Enio Ribeiro, apresentaram o barco Brasil 1, que será construído em Indaiatuba pela empresa ML Boats e tem projeto da Farr Yachts, responsável pelos vencedores de seis das oito edições da Volvo. Alan Adler afirmou que 80% do valor do projeto já foi captado, o que permitiu o início da construção do barco. Faltam ainda quatro cotas que estão em negociação. Segundo os organizadores, o projeto brasileiro para participar da maior regata de vela oceânica do mundo custará US$ 15,8 milhões em três anos. Torben Grael, medalha de ouro na classe Star na Olimpíada de Atenas, será o comandante do barco e vai escolher a tripulação. A seleção de 10 a 12 integrantes começa no mês que vem e deve contar com brasileiros e estrangeiros. O velejador disse que o orçamento do Brasil 1 é suficiente para criar uma equipe competitiva. "Não adianta entrar em uma competição como essa com restrições desde o início", disse Torben, que classificou o desafio como a escalada do seu "Everest". Segundo Torben, uma das vantagens que a equipe brasileira terá é o fato de o projeto padrão do barco ter sofrido modificações em relação ao da última edição da Volvo. Os barcos vão contar com quilhas móveis, que vão substituir a área reservada ao lastro. Fora isso, passarão de 64 para 70 pés. "Isso vai dar mais conforto para a tripulação, maior espetáculo, além de economizar 20 dias de velejada", contou o bicampeão olímpico.