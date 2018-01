Torben: campanha olímpica em 2º plano Torben Grael é dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas delas de ouro - ambas conquistadas na classe Star (em Atlanta/96 e em Atenas/2004). Mas, com um calendário apertado por duas campanhas dedicadas a barcos de oceano, ele deixará em segundo plano a campanha para os Jogos de Pequim, em 2008. Aos 45 anos, Torben é o comandante do barco brasileiro Brasil 1, que disputa a Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo que só acaba em junho de 2006. Depois disso, o iatista brasileiro terá apenas 15 dias de descanso antes de se apresentar como tripulante do italiano Luna Rossa, com o qual vai competir na America?s Cup. ?Vai sobrar um ano e pouquinho para preparar a campanha olímpica?, revelou Torben, que voltará a fazer dupla com o proeiro Marcelo Ferreira na Star, depois dessas duas aventuras seguidas. ?Não é mesmo o ideal, mas foi assim em Sydney?, disse o iatista, lembrando da medalha de bronze que conquistou nos Jogos de 2000 e acreditando que pode continuar competitivo na sua classe. Torben também acha que ter o Brasil 1, um barco brasileiro pela primeira vez numa regata como a Volvo Ocean Race, traz muita exposição para a vela do País - o que vale seu sacrifício. ?Serão duas semanas na parada do Rio. E já agora, quando eu voltei ao Brasil, após a primeira perna, ouvi muitos comentários, todo mundo perguntando, desejando boa sorte?, contou. E nem o possível desafio com Robert Scheidt, que pensa em trocar a Laser (classe em que é bicampeão olímpico e tem 8 títulos mundiais) pela Star, parece desmotivar Torben. ?Quem disse que ele vai ficar com a vaga? Ainda tem o Lars (Grael, seu irmão) e o Alan (Adler), que também devem brigar por ela. E nós, é claro?, afirmou o iatista, prevendo uma grande disputa para ver quem representará o Brasil na Olimpíada de Pequim - o País tem direito a apenas 1 barco por classe.