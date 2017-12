Torben começa a definir equipe da Volvo Uma mulher poderá ser escolhida para desempenhar uma das principais funções, a de navegador/meteorologista, no barco Brasil 1, que representará o País na disputa da Volvo Ocean Race, uma das regatas mais tradicionais de volta ao mundo. Nesta sexta-feira, o comandante Torben Grael informou o nome do primeiro tripulante da embarcação: André Otto Fonseca, o Bochecha, sexto colocado na classe 49er nos Jogos Olímpicos de Atenas. Indicar a estratégia a ser adotada pela embarcação e escolher as rotas são algumas das funções do navegador/meteorologista. Por isso, este é um posto que precisa, o quanto antes, ter o seu responsável conhecido. Torben Grael revelou nesta sexta-feira estar mais tranqüilo, porque conseguiu iniciar as negociações com três velejadores. "Estou conversando com dois neozelandeses, um dos quais é muito meu amigo, e uma australiana", disse o iatista brasileiro, que regressou nesta semana de uma viagem à Nova Zelândia, onde conversou com os interessados, além de ter comprado velas, mastros e outras peças para o Brasil 1. Apesar de não revelar os nomes dos concorrentes à vaga de navegador/meteorologista, Torben foi cauteloso ao avaliar as chances de uma mulher estar entre os dez tripulantes do Brasil 1. "A desvantagem para ela é que este tipo de competição exige muita força. É desgastante. Mas ela tem experiência. Precisamos pesar bem os prós e contras." Enquanto não escolhe o navegador/meteorologista, Torben, acompanhado por Alan Adler e Ênio Ribeiro, os coordenadores do projeto, informou que o catarinense Bochecha, de 26 anos, foi o primeiro brasileiro selecionado para o Brasil 1. A intenção é a de recrutar três ou quatro velejadores do País. Torben explicou que pesou a favor de Bochecha a habilidade em trabalhar com fibra de vidro e cabos. E, neste momento, o objetivo era o de selecionar um velejador para acompanhar a construção do Brasil 1, um veleiro de 70,5 pés (21,5 metros), em Indaiatuba, São Paulo. A previsão é a de que a embarcação esteja pronta em maio de 2005, quando terão início os treinos. A largada da Volvo Ocean Race foi marcada para o dia 5 novembro, na Espanha. "No início de dezembro estou indo para Indaiatuba, porque fazer o acompanhamento da construção do barco é uma da minhas atribuições. O Torben quis um tripulante que conhecesse toda a embarcação, desde a sua montagem, para facilitar na resolução de um problema durante a prova", contou Bochecha. Mesmo estando envolvido com o projeto Brasil 1 até 2006, ele afirmou que os planos de participar dos Jogos de Pequim, em 2008, não foram desfeitos. "Ficarão um pouco prejudicados, mas terei dois anos, com o meu parceiro (Samuel Albert, o Samuca), para treinarmos e nos recuperarmos", contou Bochecha.