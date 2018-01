Torben compete em regata no Rio De volta de Buenos Aires, na Argentina, onde foi vice-campeão no Mundial da Classe Star como o proeiro Marcelo Ferreira, Torben Grael disputa neste domingo a mais antiga regata do calendário nacional: a Darke de Mattos - que mantém o percurso há 61 anos. A largada será ao meio-dia e meia, no Iate Clube do Rio de Janeiro. Desta vez, Torben terá seu técnico Walter Bodenner como proeiro. O velejador (único no mundo com cinco medalhas olímpicas) já venceu três vezes a Darke: em 1990, com Nelson Falcão, e em 2003 e 2004, com Marcelo Ferreira. A primeira Darke de Mattos foi disputada em 18 de março de 1944, criada pelo então comodoro do Iate Clube, Jorge Behring. Os barcos de Star largam na baía de Guanabara e passam por duas bóias - em frente ao Copacabana Palace e ao Clube dos Marimbás, com chegada no clube.