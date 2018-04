Torben e 2 brasileiros estarão em barco sueco O bicampeão olímpico Torben Grael terá a companhia de dois outros brasileiros no barco sueco Ericsson, que disputará a Volvo Ocean Race 2008/2009. João Signorini e Horácio Carabelli estiveram com Grael na regata de volta ao mundo em 2005/2006 - faziam parte do Brasil 1.