Torben e Marcelo ainda com chances Torben Grael e Marcelo Ferreira chegaram a ficar em segundo lugar nesta quinta-feira, na penúltima regata do Mundial da classe Star, em Olivos, província de Buenos Aires, mas acabaram caindo para a quarta posição, o que colocou a dupla brasileira, bicampeã olímpica, em situação bem mais difícil para a última regata do campeonato, que acontece nesta sexta. A vantagem é toda dos franceses Xavier Rohart e Pascal Tambeau, bronze na Olimpíada de Atenas/2004, que serão campeões chegando até em quarto lugar nesta sexta-feira - se Torben e Marcelo vencerem. Com um quinto, haveria empate em 13 pontos, já eliminando os descartes (sexto dos franceses, oitavo dos brasileiros). E, nesse caso do empate, a dupla do Brasil seria campeã com três vitórias contra duas. Os vencedores da regata do dia foram os ingleses Iain Percy e Steve Mitchell. Os líderes Xavier e Pascal ficaram em segundo lugar. Já os também brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada, 13º colocados nesta quinta, seguem na 6ª posição no geral.