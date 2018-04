Torben e Marcelo, enfim, recebem ouro Ao som do Hino Nacional, a festa para Torben Grael, o maior medalhista da história da vela olímpica, e seu companheiro Marcelo Ferreira. A dupla brasileira conquistou o ouro por antecipação, na quinta-feira, ao encerrar em 11º e 4º nas duas regatas do dia. Mas a competição da classe Star só acabou neste sábado, quando foram entregues as medalhas. Os brasileiros não participaram da regata deste sábado, vencida pelos holandeses Mark Neeleman e Peter Van Niekerk. Apesar da primeira colocação na 11ª e última disputa, a dupla da Holanda ficou fora do pódio. A prata terminou nas mãos dos canadenses Ross Macdonald and Mike Wolfs e o bronze foi para os franceses Xavier Rohart and Pascal Rambeau. A equipe da França fez de tudo para superar os canadenses, mas não conseguiu. MacDonals e Wolfs velejaram muito bem e garantiram o segundo lugar na regata deste sábado. Rohart e Pascal, que precisavam superar os adversários ou encerrar bem perto, chegaram em sétimo. Os brasileiros perderam 42 pontos, contra os 51,2 dos canadenses e os 54 dos franceses. Paul Cayard, a lenda da vela oceânica, e Phil Trinter, a dupla dos Estados Unidos, decepcionaram na última regata dos Jogos de Atenas. Chegaram em 15º lugar, caindo da quarta para a quinta posição geral.