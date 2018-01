Torben e Marcelo ficam com o vice Os franceses Xavier Rohart e Pascal Rambeau - dupla de bronze na Olimpíada de Atenas/2004 - somaram 10 pontos perdidos e ficaram com o título do Mundial da classe Star, encerrado nesta sexta-feira em Olivos, província de Buenos Aires, Argentina. Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira, bicampeões olímpicos, terminaram com o vice-campeonato, com 15 pontos perdidos. O iatista brasileiro Robert Scheidt, que já ganhou inúmeros títulos na classe Laser, correu seu primeiro Mundial da Star e ficou na 6ª posição na classificação geral, ao lado de Bruno Prada. Já a dupla formada por Lars Grael e Marco Lagoa terminou em 20º lugar. Nesta sexta-feira, na sexta e última regata do Mundial, venceram os ingleses Iain Percy e Steve Mitchell, seguidos de Rohart/Rambeau e Torben/Marcelo. Scheidt e Bruno Prada foram os 7º colocados do dia. Sem velejar na Star desde setembro, Torben e Marcelo conquistaram o 5º vice-campeonato mundial na classe, repetindo o feito de 91, 95, 98 e 2002. O único título da dupla foi em 1990 - Marcelo Ferreira também foi campeão em 97, ao lado do alemão Alexander Hagen.