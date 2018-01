Torben e Marcelo focados no Brasil 1 Encerrado o Mundial de Star na Argentina - com o vice-campeonato -, Torben Grael e Marcelo Ferreira não voltam a competir no Exterior este ano. Participam apenas da Pré-Olímpica do Rio de Janeiro, entre 2 e 6 de março, e mais algumas provas no Brasil. "Vai ser difícil arrumar tempo, com os preparativos para o ?Brasil 1?", disse Torben, sobre o projeto do primeiro barco brasileiro a correr a Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo que larga em novembro para chegada em junho. Marcelo - que também estará no veleiro para a Volvo - disse que terá de se concentrar no preparo físico. "Agora é puxar muito ferro. Preciso ganhar músculo principalmente nas costas. Tenho uma hérnia de disco que não pode doer no meio da competição." O veleiro brasileiro, que está sendo construído em Indaiatuba, deverá ficar pronto em fim de maio e ir para a água em junho. A competição na Argentina também deu oportunidade para Robert Scheidt, o supercampeão da classe Laser - que correu seu primeiro Mundial de Star com Bruno Prada, terminando em quinto no geral -, de ter mais condições de avaliar se valerá a pena brigar pela vaga brasileira de Star para a Olimpíada de Pequim/2008.