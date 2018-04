Torben e Marcelo lideram na Star Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira ganharam neste domingo a terceira regata da classe Star e lideram a classificação geral com 10 pontos perdidos. Em segundo lugar estão os suíços Flavio Marazzi e Enrico De Maria, com 14, e, terceiro, os dinamarqueses Nicklas Holm e Claus Olesen, com 18.