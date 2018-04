Torben e Marcelo mantêm liderança Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira ficaram em quinto lugar na sexta regata da Star, adiada de segunda-feira por falta de ventos, e mantiveram a liderança da classe no torneio olímpico de vela com 13 pontos perdidos. Os vencedores da prova, a única da Star nesta terça-feira, foram os suecos Fredrik Loof e Anders Ekstrom. Atrás dos brasileiros na classificação estão os canadenses Ross Macdonald e Mike Wolfs, com 26 pontos perdidos, mesmo número da dupla americana Paul Cayard e Phil Trinter, em terceiro.