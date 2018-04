Torben e Marcelo não correm 11ª regata Logo depois de deixar o mar, eufórica, a dupla de iatistas medalha de ouro na vela classe Star nos Jogos Olímpicos de Atenas, Torben Grael e Marcelo Ferreira, adiantou que não vai participar da 11ª e última regata no sábado, que indicará os ganhadores da prata e bronze da categoria. ?Acho melhor não disputar a última regata para não atrapalhar aqueles que estão brigando por medalha?, disse o maior medalhista da história do País. Ele agora soma cinco contra quatro de Gustavo Borges. Tranqüilo e de fala pausada, Torben apontou a confiança nos treinos e as boas condições climáticas que enfrentaram em Atenas como os principais fatores da conquista. ?A estratégia que utilizamos aqui foi muito boa e chegamos com o barco veloz. Não éramos apontados como favoritos no início da competição e por isso acho que não chamamos tanto o interesse dos competidores e até mesmo da própria imprensa?, disse apontando os suecos, atuais campeões mundiais e europeus, como os favoritos ao ouro. Torben preferiu ainda não falar em futuro, ao contrário do companheiro Marcelo Ferreira. ?Já estou pensando em Pequim 2008?, revelou. ?A gente agora vai relaxar e curtir isso daí?, finalizou.