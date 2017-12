Torben e Marcelo vencem Star em Atenas Torben Grael e seu proeiro Marcelo Ferreira foram campeões por antecipação na Semana Pré-Olímpica de Atenas, na classe Star - a duas regatas de terminarem as 11 programadas. Fecharam 48 pontos perdidos, um à frente do norte-americano Paul Cayard - considerado um dos maiores velejadores do mundo. A dupla brasileira tinha quatro pontos de vantagem sobre os segundos colocados no geral e, apesar de uma largada não muito boa na primeira regata do dia, conseguiu se recuperar (chegou em oitavo lugar). A decisão do título acabou indo para a segunda regata. Tinham chances Brasil, Estados Unidos e Bermudas (com Peter Bromby). Com mar mais agitado e depois de uma boa largada, Torben e Marcelo fizeram uma grande disputa com esses adversários, até a metade da regata, quando Bromby ficou mais para trás. A luta seguiu entre Torben e Cayard. A dupla brasileira chegou em quinto lugar e foi a campeã. Agora, a dupla segue para o Europeu de Star em Cascais, que começa na terça-feira. Mas o objetivo do ano é o Mundial de Cádiz, na Espanha, a partir do dia 12. A dupla tem um título mundial e cinco vice-campeonatos. A preparação este ano teve, além de treinos no Brasil, a Semana de Spa, na Holanda (vice-campeões), e a Semana de Kiel, na Alemanha (sexto colocados).