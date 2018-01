Torben e Marcelo voltam a navegar Uma regata preparatória, nesta sexta-feira, dá a largada para o Mundial de Star, no Rio da Prata, em Buenos Aires, na Argentina - as regatas valendo pontos começam no sábado. É a primeira competição dos bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira depois de Atenas, há seis meses. "O barco demorou para chegar ao Brasil. Por isso, ficamos tanto tempo sem competir", explica Marcelo, que rebocou o veleiro, de carro, até Buenos Aires.