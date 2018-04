Torben e Scheidt terminam em terceiro no Mundial de vela

O veleiro italiano Luna Rossa, que teve os brasileiros Robert Scheidt e Torben Grael como tripulantes, terminou em terceiro lugar no Mundial da classe Máxi, encerrado neste sábado, em Porto Cervo, na Itália. O título da competição ficou com o barco britânico Ran, enquanto o neozelandês Alfa Romeo conseguiu a segunda colocação.

Com Scheidt como timoneiro e Torben como tático, o Luna Rossa conseguiu um quinto lugar na sétima e última regata da competição, neste sábado, mantendo a sua terceira colocação na classificação geral. Enquanto isso, o veleiro Ran foi o vitorioso do dia, confirmando a conquista do título na classe Máxi.

"Tentamos fazer o melhor possível, mas infelizmente tivemos um dia muito ruim, que foi a quarta-feira, quando tivemos um problema no leme e terminamos duas regatas em oitavo lugar. Descartamos um desses resultados, mas ficou difícil brigar pelo primeiro ou segundo lugares", disse Scheidt. "Ir ao pódio acabou sendo uma boa colocação."