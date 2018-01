Torben ganha a regata Darke de Mattos Torben Grael ganhou neste domingo a regata Darke de Mattos, a mais antiga no País, da classe Star, com 61 anos, no Rio de Janeiro, ao lado do técnico Walter Bodenner de proeiro. Foi a quarta vitória do velejador na Darke, depois de 1990, 2003 e 2004.