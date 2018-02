Torben garante classificação no Match Race O velejador Torben Grael ganhou mais três regatas, nesta sexta-feira, e garantiu classificação para a semifinal da segunda edição do Match Race Brasil, competição entre veleiros disputada em Búzios. Outro destaque foi o argentino de origem sueca Torkel Borgstrom, que, com quatro vitórias no geral, também está bem colocado. A decepção é o argentino Gustavo Lima, campeão mundial da classe Laser em 2003, que não venceu nenhuma regata e está eliminado.