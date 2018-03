Torben Grael, 1º na etapa de Ilhabela O velejador Torben Grael venceu hoje a etapa de Ilhabela do Match Race Brasil, competição barco contra barco, e agora divide a liderança do torneio com André Fonseca. Cada um soma 16 pontos, após 2 etapas - a primeira foi em Salvador. Torben, bicampeão do torneio, ganhou um prêmio de R$ 25 mil pela vitória de ontem.