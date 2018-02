Torben Grael conquista o Match Race Brasil Torben Grael desempatou a semana de confrontos entre Brasil e Argentina, ao derrotar, neste domingo, o argentino de origem sueca Torkel Borgstrom por duas regatas a zero. A vitória na final garantiu ao velejador brasileiro o título da primeira etapa da segunda edição do Match Race Brasil, do qual já havia sido campeão no ano passado. A conquista ocorreu de forma invicta: 11 triunfos e nenhum tropeço. A disputa esportiva entre os países rivais da América do Sul estava em iguladade. No tênis, David Nalbandian bateu Gustavo Kuerten por 3 sets a 1 nas quartas-de-final de Roland Garros. No mesmo dia, no futebol, o time de Carlos Alberto Parreira deu o troco e fez 3 a 1 na equipe de Marcelo Bielsa. Torben Grael não teve grande dificuldade para superar a tripulação da Argentina. "E não dá nem para dizer que eu tive pênalti a meu favor", brincou o iatista, fazendo referência aos três gols marcados por Ronaldo, todos em cobrança de pênalti. O brasileiro faturou, com o primeiro lugar na competição, o prêmio de R$ 25 mil. Borgstron ficou com R$ 10 mil. As próximas duas etapas do Match Race ocorrerão em Ilhabela, em setembro, e no Rio, em novembro. Torben seguirá treinando no Rio até o dia 20, quando embarcará para a Itália para pegar o barco que utilizará nos Jogos Olímpicos Atenas, onde competirá na classe Star ao lado de Marcelo Ferreira.