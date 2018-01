Torben Grael disputa a Regata Santos-Rio Torben Grael e Marcelo Ferreira, medalhistas olímpicos na classe Star, são os principais destaques da 54ª edição da Regata Santos-Rio, ao fazerem parte da tripulação do barco Magia. "É um barco simples", afirmou Torben, que também disputa, na seqüência, o 34º Circuito Rio de Vela Oceânica. Com ventos médios, rumo à Baia de Guanabara, 43 barcos largaram nesta sexta-feira, ao meio-dia, e devem levar cerca de 30 horas até o destino final. A Santos-Rio é organizada desde 1950, reunindo os principais velejadores nacionais. Embora ainda faça competições de oceano, Torben já está de olho na campanha que fará visando outra medalha nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Vai aproveitar o verão brasileiro para testar, no Brasil, algumas modificações técnicas que pretende fazer no barco da classe Star. "Vamos testar dois barcos até março, para então decidir se levamos um ou o outro ou se mandamos fazer um terceiro (no estaleiro italiano Lilia)", comentou Torben, que já tem convites de tripulações internacionais para disputar a America?s Cup de 2007. A bordo do italiano Prada, ele disputou a America?s Cup de 2000. Antes de decidir o futuro pós-olímpico, Torben Grael aguarda definições sobre a possibilidade de ter um barco brasileiro na Volvo Ocean Race, regata de oceano que será realizada entre 2005 e 2006.