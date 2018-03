Torben Grael disputa Louis Vuitton O velejador Torben Grael, bicampeão olímpico, volta a integrar a equipe italiana Luna Rossa na Louis Vuitton, que será disputada em 2007 em Valência, na Espanha. Torben esteve na Europa na semana passada para definir a terceira participação dele na competição. Em 1999, na Nova Zelândia, Torben e sua tripulação terminaram o campeonato na segunda posição. ?Volto para Itália em breve para acertar os últimos detalhes. O mais difícil em todo projeto será ficar dois anos fora de casa disputando duas grandes competições. Até 2007 muita coisa pode acontecer e, por enquanto, eu só penso na Volvo Ocean Race?, revelou Torben Grael, que será o comandante do inédito barco brasileiro na regata Volta ao Mundo. A competição terá oito meses de duração e tem largada marcada para o dia 12 de novembro, em Vigo, na Espanha. Torben Grael e mais quatro integrantes do barco Brasil I participam, no Yacht Club de Ilhabela (SP), da segunda edição do Match Race Brasil. O líder da competição barco contra barco é o gaúcho Daniel Glomb, com duas vitórias em duas provas. Nesta sexta-feira, os oito comandantes continuam a se enfrentar na baía de São Sebastião. O carioca Alan Adler, que venceu a primeira etapa do Match Race em Salvador, não começou bem a competição no litoral norte paulista.