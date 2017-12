Torben Grael domina Match Race Brasil Mesmo tendo conquistado o título antecipadamente, no sábado, o iatista Torben Grael mostrou que é o principal especialista do País em torneios do tipo match race (barco contra barco). Neste domingo, no Rio, ele confirmou sua vitória na terceira e última etapa da Match Race Brasil - havia vencido as fases de Búzios e Ilhabela. Foi a primeira edição do campeonato brasileiro de barco contra barco. Na Baía da Guanabara, Torben mostrou que também é o rei do match race - o iatista tem seis títulos mundiais e quatro medalhas olímpicas. "Quem vê de fora pensa que foi fácil, mas tivemos de trabalhar para chegar ao resultado", disse. Neste domingo, ele fez 2 a 0 nas séries melhor-de-três da semifinal, contra Gastão Brun, e final, contra Alan Adler, segundo colocado na etapa e na classificação geral. "Fiquei feliz com a evolução da tripulação desde a etapa de Búzios. A equipe ganhou entrosamento e aprendeu as regras deste tipo de competição." Com seis anos de experiência na modalidade, como tático do sindicato italiano Prada na disputa da Louis Vuitton Cup e na America?s Cup, Torben revelou que sempre se aprende neste tipo de prova. A tripulação campeã teve o timoneiro Torben Grael, o tático Marcelo Ferreira, na secretaria e cambada das velas Antônio Carlos Paes Leme, Clínio de Freitas, Luís Carlos França Leite Simão e Carolina Bejar, além de Ricardo de Freitas no mastro e Colin Gomm na proa. O vice-campeão Alan Adler elogiou o adversário. "A superioridade de Torben no Match Race Brasil foi indiscutível."