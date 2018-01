Torben Grael lidera a Match Race Torben Grael lidera a classificação geral da Match Race Brasil, após vencer duas etapas da competição. Neste domingo, ganhou a decisão da segunda etapa do torneio, em Ilhabela, São Paulo, contra Alan Adler - fez 2 a 1 na série melhor-de-três. A tripulação já havia vencido a etapa de Búzios (RJ). Os dois velejadores foram os mais constantes nos três dias de competições, com regatas organizadas a partir do Yatch Club de Ilhabela. Torben levou vantagem em 9 das 11 regatas disputadas e a premiação de R$ 20 mil pelo título. Adler terminou a fase de classificação e as semifinais invicto (com oito vitórias) e só perdeu duas das 11 regatas, justamente na final. João Signorini, o Joca, ficou com o terceiro lugar, ao vencer Robert Scheidt por 2 a 0 na série melhor-de-três. A terceira etapa da Match Race Brasil será no Rio, de 21 a 23 de novembro. Nas semifinais, Torben Grael derrotou Robert Scheidt (2 a 0) e Alan Adler venceu Joca (2 a 0). A falta de ventos fortes, no início da tarde, causou a transferência das regatas de frente ao pier da Vila de Ilhabela, onde as pessoas podiam ver os confrontos barco contra barco, para a Ponta das Canas, onde foi realizada a final. ?Essa vitória era importante para tentarmos o título no Rio?, lamentou Adler, que está em segundo lugar na classificação geral, seguido de Robert Scheidt que, neste domingo, terminou em quarto lugar. Torben Grael, de 43 anos, admitiu que prevaleceu sua maior experiência em regatas do tipo match race - venceu a Louis Vuitton em 2000, fazendo a final da America´s Cup, como tático do barco italiano Prada (que é o seu patrocinador pessoal há seis anos), contra o New Zeland. Apesar disso, Torben disse que a competição foi difícil para uma tripulação que não treina no cotidiano para disputar regatas match race. ?Têm mãos de escritório, são dentistas, economistas... A vitória foi suada. A tripulação do Alan Adler é boa e a do Joca também mostrou crescimento. Minha experiência de seis anos em match race ajudou em uma prova em que se tem de tomar decisões rápidas. Mas minha tripulação também está de parabéns. Passaram no teste de competir sem treinos", resumiu Torben. Joca, que era o eterno segundo colocado quando disputava a Classe Laser contra Robert Scheidt, comemorou a vitória. ?Foi muito bom ter vencido.? Joca, que engordou dez quilos e mudou para a Classe Finn, que exige mais força, prepara-se para a disputa do Mundial do Rio, em fevereiro, e quer conseguir a vaga para a Olimpíada de Atenas.