Torben Grael parte para nova façanha Com a pele bronzeada pelo sol, uma garrafa de cerveja na mão e a tranqüilidade de quem ganhou com facilidade as primeiras regatas disputadas no Match Race Brasil - que tem hoje a final -, em Búzios, Torben Grael, considerado grande nome para conquistar medalha - até de ouro - em Atenas, fez um alerta ao público brasileiro por meio da imprensa. "Não estou entre os favoritos, meus últimos resultados não foram bons. O grande favorito é o sueco (Fredrik Loof, número 1 na classe star) e ainda existem alguns outros à minha frente." O objetivo é repetir o que fez um de seus maiores ídolos, o tenista Gustavo Kuerten, que foi a Roland Garros como coadjuvante, sem muita pressão, mas teve excelente atuação, ficou bem perto da semifinal e chegou a viver momentos de protagonista. O velejador, mais conhecido até do que Robert Scheidt fora do País, trabalhará, nas próximas semanas, para acertar o barco e surpreender na Grécia. Sobretudo depois do fraco desempenho na Semana Olímpica de Spa, na Holanda, onde ficou, ao lado de Marcelo Ferreira - que o acompanhará na Grécia -, apenas na 21ª colocação. "Não é o ideal acertar o barco em cima da hora, mas vou atrás da medalha." Guga serve de inspiração para Torben, que aponta o tênis como seu segundo esporte. "O Guga é brincadeira, é um fenômeno", elogia. Sempre que pode, o velejador acompanha as partidas do tenista, como ocorreu na quarta-feira, na derrota para David Nalbandian, no torneio de Paris. Quando está fora do País, procura se manter informado sobre os resultados do catarinense. Torben, por sinal, é uma espécie de Guga da vela. Mesmo tendo pouco apoio do governo ou das federações e defendendo um país sem tradição na modalidade, conseguiu sobressair-se e brilhar internacionalmente. A diferença está na divulgação dos dois esportes. Enquanto Guga é ídolo no Brasil, Torben tem pouco reconhecimento fora do mundo da vela. "A vela é um esporte de muito mais difícil compreensão do que o tênis, que tem um jogador contra o outro. Existem várias classes, categorias." Mesmo um pouco preocupado com os últimos deslizes, o velejador brasileiro, que ocupa a 10ª colocação no ranking mundial, não se apavora. Mostra orgulho da marca histórica que vai alcançar na Grécia. Será o brasileiro com maior participação em Olimpíadas de todos os tempos. Torben irá para sua sexta Olimpíada, ultrapassando o jogador de basquete Oscar, que foi a cinco e já encerrou a carreira - Maurício, levantador da seleção de vôlei, e o nadador Rogério Romero vão pela quinta vez. "É uma marca importante, uma coisa legal." O velejador pode ir ainda mais longe. Se for para o pódio, deverá se tornar o maior medalhista do País da história. Acumula, atualmente, quatro medalhas, uma de ouro em Atlanta, uma de prata em Los Angeles, e duas de bronze, em Seul e Sydney. Só um competidor o ameaça de perto: o nadador Gustavo Borges, que também tem quatro. Gustavo, no entanto, não figura com grandes chances de repetir o desempenho dos últimos anos, o que faz de Torben o favorito. "Vou torcer pelo Gustavo, mas ele mesmo diz que sua chance é só no revezamento, não será fácil." Se levar o ouro, Torben se igualará a Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico. Trabalho em família - Aos 43 anos, o carioca de Niterói, torcedor do Fluminense, ganhou quase tudo o que disputou na vela. Tem seis títulos mundiais, conta com grande prestígio no exterior, que lhe rende convites, por exemplo, para a tradicional America´s Cup, e faturou bastante dinheiro com o esporte - fato raríssimo para um adepto da modalidade no Brasil. Mas não pensa em aposentadoria, pelo menos por enquanto. Faz questão de dizer que se mantém motivado para seguir competindo, principalmente depois de ter conquistado novos aliados: os filhos. Marco, de 15 anos, e Marina, de 13, já praticam vela e vêm tendo boas atuações. E a mulher, Andrea, o acompanha de perto. Em Búzios, por exemplo, no Match Race, ela faz parte de sua tripulação. "O fato de a família também estar no esporte ajuda", ressalta Torben, fazendo referência ao longo tempo que fica ausente por causa das viagens. "Eles entendem melhor minha situação."