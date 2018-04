Torben Grael prevê Mundial de Vela 'histórico' no Rio As primeiras atividades do Mundial de Vela da classe Star começarão a ser realizadas nesta terça-feira, no Rio. A competição valerá uma vaga aos participantes na Olimpíada de 2012 e será uma prévia do que a capital carioca terá na modalidade na Olimpíada de 2016. E Torben Grael, maior vencedor da história da Star entre os velejadores brasileiros, com oito pódios conquistados, prevê uma disputa histórica na Baía de Guanabara.