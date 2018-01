Torben Grael quer reforçar a tripulação O capitão Torben Grael - comandante do barco Brasil 1 disse nesta quarta-feira que a primeira etapa da Volvo Ocean Race - a Regata de Volta ao Mundo - mostrou que será preciso reforçar aos máximo a tripulação e o barco para o restante da competição. "Recebemos uma lição que não se pode ignorar, custe o que custar", disse o brasileiro. Diante do início da segunda etapa entre a Cidade do Cabo e Melbourne, a equipe de terra do Brasil 1 trabalhou para reforçar o barco para que possa suportar os constantes golpes de mar. Além disso, foi reforçada a tripulação com a substituição da navegadora australiana Adrienne Cahalan pelo veterano holandês Marcel Van Triest e o timoneiro norueguês Knut Frostad substituindo Horacio Carabelli. Com isto ele espera acrescentar experiência e mais potência física na importante etapa pelo Oceano Sul. Grael explicou que quando Marcelo Ferreira adoeceu durante a primeira etapa tiveram que variar o sistema de guardas "e isto colocou mais pressão nos outros membros da equipe". "Em algumas manobras que realizamos nós tivemos problemas na execução", disse. "Por isto, no final da etapa começamos a pensar em um navegador que pudesse contribuir para as manobras pesadas caso necessário. Acho que é o melhor que podíamos fazer", acrescentou o comandante do Brasil 1. Apenas um ponto atrás do líder, o ABN Amro 1, de Mike Sanderson, e empatado com o Ericcson, Grael acredita que sua equipe está em condições de atacar a liderança na segunda etapa. Especialista em regatas olímpicas e costeiras, será a primeira vez que Grael disputará uma prova no Oceano Sul. Ainda assim afirma que está ansioso pelo desafio. "O melhor de tudo serão as velocidades que os navios alcançam nessas águas. A dificuldade serão as baixas temperaturas e o risco de avarias ou que algum tripulante adoeça. Uma grande parte da equipe nunca competiu nessas águas e isto será muito duro para todos", comentou. Neste momento, a equipe se prepara para a regata costeira do dia 26, que será disputada com um percurso em triângulo de 30 a 40 milhas náuticas (54 a 70 Km) entre a ilha de Robben e o porto da Cidade do Cabo. Por conta disso, está fechando a contratação de um navegador local.