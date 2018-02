Torben, machucado, está na semifinal O "pé esquerdo" de Torben Grael, com problemas de ligamento, não foi suficiente para derrubá-lo, na primeira etapa da terceira edição da Match Race Brasil, que termina neste domingo em Salvador. O dia não começou bem para Torben, como já não tinham sido a quinta-feira e a sexta. Neste sábado, ele perdeu a primeira regata, para Alan Adler, xingando muito o juiz; ganhou a segunda de Torkel Borgstrom e foi apenas no quarto critério de desempate entre três velejadores que garantiu vaga na semifinal, como terceiro colocado no geral, contra André "Bochecha" Fonseca, o segundo. Na outra semifinal estarão Adler, primeiro colocado com apenas uma derrota e seis vitórias, e Alexandre "Spanto" Saldanha.