Torben perde a primeira na Match Race Após 22 vitórias nas regatas de Búzios e Ilhabela, Torben Grael perdeu a invencibilidade no Match Race Brasil, nesta quinta-feira, no Rio ? Alan Adler e João Signorini venceram a disputa barco a barco no primeiro dia da última etapa do torneio, que vai até domingo. O polonês Karol Jablonski venceu duas regatas e lidera a fase.